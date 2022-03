Sivrihisar Zaimağa Konağı'nda tarihi toplantının 100. yılı anıldı

Kurtuluş Savaşı döneminde Gazi Mustafa Kemal Atarük ve bakanlar kurulunun, Sivrihisar Zaimağa Konağı'nda gerçekleştirdiği toplantının 100. yılı, düzenlenen törenle anıldı.

Yüz yıl önce Sivrihisar Zaimağa Konağı'nda gerçekleştirilen toplantı, Kurtuluş Savaşı dönemlerinde Gazi Mustafa Kemal Atarük ve dönemin bakanlar kurulunun Ankara dışında gerçekleştirdiği ilk ve tek toplantı olarak tarihe geçti. Türk tarihinin önemli kararlarının alındığı toplantının üzerinden geçen 100 yılın ardından Sivrihisar Belediyesi ve Sivrihisar Eğitim vakfı tarihi konakta düzenlenen törende bir araya geldi. Öte yandan Zaimağa Konağı'nın Fransız ortaklı bir şirket tarafından 1905 yılında yapılan Sigorta Poliçesi, tarihi günde Zaimağa Konağı'ndaki yerini aldı.

Sivrihisar Belediye Başkan Hamid Yüzügüllü “Sivrihisar her zaman olduğu gibi tarihteki yerini almıştır. Kurtuluş Savaşı zamanında da Sivrihisar halkının da tüm mücadelesiyle sahalarda olduğunu, her dönemde olduğu gibi Kurtuluş Savaşı döneminde de her konuya vakıf olan kavim bir ilçemiz. Biz de bir Sivrihisar evladı olarak gurur duyuyoruz. İnşallah hep birlikte Sivrihisar'ı en iyi yerlere taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Bekir Kalır ise uzun yıllardır vakıfta yer alan Fransız ortaklı bir şirket tarafından yapılan Zaimağa Konağı Sigorta Poliçesinin yerinin, tarihi konak olduğunu belirti. Yapılan konuşmaların ardından 1905 yılında Fransız ortaklı bir şirket tarafından Osmanlı Genel Sosyal Güvenlik Sigortası, Sivrihisar'da EYTAM (Yetim ve öksüzlere hamilik yapan) hizmetleri için kullanılan binanın sigorta belgesi, törenle Zaimağa Konağı'na getirildi.