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Sivrihisar'a bırakılan köpeklere Odunpazarı sahip çıktı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi’ne bırakılan köpekler Odunpazarı Belediyesi tarafından sahiplenildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'ne bırakılan köpekler Odunpazarı Belediyesi tarafından sahiplenildi.


Köpeklerin sosyal medyada yer alan görüntüleri Odunpazarı Belediyesini harekete geçirdi. Kaymaz'a giderek köpeklere sahip çıkan Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, köpekleri Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi'ne getirdi. Hayvan Sağlık Merkezi'nde genel bir kontrolden geçirilen köpekler için gerekli tedavi uygulanmaya başlandı. Çeşitli yerlerinde yaralar bulunan köpekler hemen bakıma alındı. Köpeklere takılı olan çipleri inceleyen Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, hayvanların Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kimliklendirildiğini tespit etti.


Olaya tepki gösteren yetkililer, bölgeler arası yasa dışı yapılan bu hayvan transferlerinin sokak hayvanları sorununu çığ gibi büyüttüğünü belirtti.

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