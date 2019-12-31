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Sivrihisar'a TOKİ'den yeni yıl müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde de 200 konut yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde de 200 konut yapılacak.


Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvurularını TOKİ'nin internet sitesi üzerinden E-Devlet ile yapacak. Başvurular başlarken son başvuru tarihi ise 15 Ocak 2020 Çarşamba günü olarak belirlendi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından ilçemize de 200 konut kontenjan verilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti Eskişehir Milletvekilimiz Prof. Dr. Emine Nur Günay ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. İlçemize de hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

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