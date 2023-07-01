Sivrihisar'a turist akını

Kurban Bayramı tatilinde turistlerin tercihi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi olmaya devam ediyor. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve zengin kültürel mirasıyla adından sıkça bahsedilen ilçe, turistlerin tercih ettiği önemli destinasyonlar arasında yer alıyor.

Türkiye'nin en büyük 5. ilçesi, Eskişehir'in ise en büyük ilçesi olan Sivrihisar kültürel zenginliği ile dikkat çeken nadide ilçelerden biri. Kurban Bayramı tatili süresince ilçeyi ziyaret etmeye gelen turistler yaklaşık 850 yıllık Sivrihisar Ulu Camii başta olmak üzere, Sivrihisar Tarihi Saat Kulesi ve Seyir Terası, Arastalar Çarşısı, Zaimağa Konağı, Sivrihisar Kilim Müzesi, Nasreddin Hoca Kültür Evi, Surp Yerotutyun Ermeni Kilisesi ve daha nice mekanlar eşliğinde adeta anın içerisinde tarihe yolculuk ediyor.

Sivrihisar'ın turizm açısından ivme kazandığını belirten Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Sivrihisar, her tatil döneminde olduğu gibi Kurban Bayramı tatil sürecinde de turistlerimizin yoğun ilgisini görmeye devam etmekte ve bu benzersiz güzellikteki ilçede vatandaşlarımız vakit geçirmeyi tercih etmektedirler. Sivrihisar'da turizm büyük bir ivme kazandı. Bu durum sadece yerel ekonomi açısından büyük bir fırsat sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ilçemizin adını daha geniş kitlelere duyuruyor, kültürel zenginliğimizi vatandaşlarımızla paylaşma şansını sunuyor. Gerek ilçemizin kültürel değerleri gerekse halkımızın misafirperverliği ziyaretçilerimizin tekrar tekrar ilçemizi tercih etmelerine neden olmaktadır. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretini alarak tescillediğimiz Sivrihisar dövme sucuğu, kelem dolması, Sivrihisar arabaşı, Sivrihisar muska baklavası, Sivrihisar höşmerim tatlısı gibi yöresel lezzetlerimiz de ilçemizin tercih edilmesindeki önemli etkenlerden biridir. Sivrihisar'a özgü lezzetlerimizin damaklarda beğeni kazanmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Sivrihisar'ımızın adını ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmaya, değerlerimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.