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Sivrihisar'da Açık Hava Sinema geceleri devam ediyor

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Açık Hava Sinema geceleri devam ediyor.


Sinema gecelerinin ikinci gününde Vizontele filmi vatandaşlarla buluştu. Binlerce vatandaşın bir araya geldiği sinema gecelerinde Sivrihisar Belediyesi unutulmaz bir geceye daha imza attı.


Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi Alanında düzenlenen sinema gecelerinde vatandaşlar aileleri ile birlikte nostalji yaşayarak keyifli bir geceyi geride bırakırlarken, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye teşekkür ettiler.


Vizontele filmi ile ikinci gösterimini gerçekleştiren Sivrihisar Belediyesi ayrıca açık hava sinema alanını dolduran vatandaşlara ücretsiz patlamış mısır ikramında da bulundu.


Sivrihisar Belediyesi Yazlık Açık Hava Sinema Geceleri 15 Ağustos Perşembe günü Dağ 2 filmi ile devam edecek.

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