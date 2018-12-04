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Sivrihisar'da Aralık Ayı İlçe Güvenlik Toplantısı yapıldı

Sivrihisar’da Aralık Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Sivrihisar'da Aralık Ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.


Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Asayiş ve Güvenlik Toplantısı' Sivrihisar Belediyesi konferans salonunda yapıldı. Toplantıda, Sivrihisar için güvenlik konuları ve yaklaşan kış şartlarında gerekli önlemler görüşüldü. Toplantı sonrasında Sivrihisar Belediyesi tarafından verilen yemekte kurum amirleri ve Sivrihisar muhtarları buluştu.


Öte yandan toplantıya, İlçe Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Ali İnci, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, mahalle muhtarları ve kurum amirleri katıldı.

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