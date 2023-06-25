Sivrihisar'da bayram haftası müzeler ve konaklar ziyaretçilerine kapılarını açıyor

Sivrihisar, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda da ilçeyi ziyaret edecek olanlar için Sivrihisar Belediyesi bayram boyunca müze ve konakların kapılarını ücretsiz olarak ziyaretçilere açacağını duyurdu.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü yaptığı açıklamada, ilçenin kültürel mirasını koruma ve tanıtma konusundaki çalışmalara önem verdiklerini belirtti. Müze ve konakların bayram haftasında ziyarete açık olacağını söyleyen Yüzügüllü, “Sivrihisar geçmişi köklü bir ilçedir. Sivrihisar'ın zengin ve kültürel dokusunu keşfetmek isteyen herkesi bu bayramda da Sivrihisar'a bekliyoruz. Bayram haftasına ait pazartesi günü tüm ziyaret noktalarımız vatandaşlarımız için açık olacaktır. Ayrıca Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 28 Haziran 2023 Çarşamba günü hariç olmak üzere tüm bayram günlerinde müzelerimiz ve konaklarımız ziyaretçilere açık olacaktır. Ücretsiz olarak hem yerli hem de yabancı turistlerin kentimizi daha yakından tanımasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.