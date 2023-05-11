Sivrihisar'da bir ilk daha gerçekleşiyor

Eskişehir'in hızla gelişen ilçesi haline gelen Sivrihisar'da, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün seçim vaadi olan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşa edilirken ilçede bir ilk daha gerçekleşiyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, 2019 yılındaki yerel seçimler öncesinde seçim vaadi olarak ilçeye kapalı bir yüzme havuzu yapılmasını planladıklarını söylemişti. Başkan Yüzügüllü'nün girişimleri ile ilçede yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatına başlanıldı. Temelleri atılan yüzme havuzu ile Sivrihisar'da büyük bir sosyal proje daha hayat buluyor.

“İlçemizde spor yapma imkânlarını artırmayı hedefliyoruz”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile Sivrihisar'ı modern bir kent haline getiren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yaptığı açıklamada "Sivrihisar'da sosyal ve kültürel anlamda birçok projemizi gerçekleştirdik. İlçemizin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayan çalışmalarımız ile değer kazandırmaya devam ediyoruz. Modern ve donanımlı bir yüzme havuzu inşa ederek, ilçemizde spor yapma imkânlarını artırmayı hedefliyoruz. Havuzumuzun inşa çalışmaları devam ediyor" dedi.

Sivrihisar halkı kapalı yüzme havuzunun ilçelerinde yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtirken, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye teşekkürlerini ilettiler.