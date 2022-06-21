Sivrihisar'da büyük değişim

Sivrihisar Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında hem üst yapı hem de sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yükselen bir Sivrihisar için ve ilçeye en iyi hizmeti sunabilmek adına yapılan çalışmalarda, ilçenin her sokak ve caddesinde yol yapım ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Alt yapı ve doğal gaz çalışmalarının tamamlandığı tüm sokak ve caddelerde sıkı bir çalışma gerçekleştiren Sivrihisar Belediyesi ekipleri ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyorlar. Tüm bu çalışmaların yanında Eskişehir Caddesi üzerinde begonit taşı döşeme çalışmaları ve Aziz Mahmud Hüdai Cami yanında bulunan Akçeşme Sokakta da üst yapı çalışmaları, ekipler tarafından sürdürülüyor.

“Sivrihisar'ımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Diğer yandan ilçede sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları ile birlikte çevre düzenleme çalışmaları da devam ediyor. Büyük bir çalışma başlatan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Güzel ilçemiz Sivrihisar'ımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol yapım çalışmalarız aralıksız devam ederken, ilçemizin de çehresini değiştiriyoruz. Tarihi turistik alanlarımızla birlikte turizmin gözdesi haline gelen kadim ilçemizde gelen vatandaşlarımızı da en iyi şekilde ağırlamak adına çalışmalarımız sürüyor” dedi.