Sivrihisar'da coşkulu bayram kutlaması

Sivrihisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gençler tarafından düzenlenen şovlar ile büyük bir coşkuyla kutlandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs'ın 103'üncü yıl dönümü etkinliklerinde, ilçe gençlerinin düzenledikleri şovlar büyük coşkuya neden oldu. Sivrihisar İlçe Kapalı Spor Salonu'nda yapılan gösterilere; Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Hava Meydan Komutanı Albay Ali İnci, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamaların ardından ilçede liseler arası düzenlenen kompozisyon, şiir ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi.