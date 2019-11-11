Sivrihisar'da da fidanlar toprakla buluştu

Daha yeşil bir Türkiye olmak için başlatılan kampanya da 81 ilde fidanlar toprakla buluştu.

Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ülke bırakmak adına yapılan fidan dikimleri Sivrihisar'da da gerçekleştirildi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü de kampanyaya destek vererek fidan dikimi gerçekleştirdi.

Başkan Hamid Yüzügüllü “Geleceğimiz olan gençlerimize daha temiz daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için başlatılan kampanya ile fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirilen fidan dikimde bizler de “Geleceğe Nefes Ol” dedik. Yeşil bir Türkiye için yapılan kampanyada yer almak bizleri çok mutlu etti” dedi.