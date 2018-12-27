Sivrihisar'da eğitim çalıştayı

Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı ilk kez bir ilçede Sivrihisar'da gerçekleştirildi.

Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ARGE biriminin girişimleriyle Sivrihisar'da 34. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı gerçekleştirildi. Sivrihisar Belediyesi Konferans Salonu'nda 3 gün süren çalıştaya toplamda 63 öğretmen katıldı.

Açılış konuşmasında Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi koordinatörü Şengül Şeber, "Dünyanın merkezi Sivrihisar'ın bilimin de merkezi haline gelmesini diliyoruz. Çalıştayımızı bu anlamda çok önemli olup İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu'nun ARGE konusundaki vizyonu ve katkısı çalışmalarımız için çok kıymetlidir" dedi.

Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu da çalıştayın Sivrihisar'da yapılmasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu, çalıştayın ilçeye eğitim anlamında katacağı değerin çok büyük ve çok kıymetli olduğunu belirtti.

Açılış programının ardından Esra Kayış tarafından STEM nedir, ne değildir? üzerine eğitim verildi. Çalıştay, katılımcılara katılım belgelerinin verilmesinin ardından sonra erdi.