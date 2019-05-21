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Sivrihisar'da iftar sofrası

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde geleneksel hale getirilen iftar sofrası kuruldu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde geleneksel hale getirilen iftar sofrası kuruldu.


Sivrihisar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar programına çok sayıda vatandaş katıldı. İftar saatinden önce bir araya gelen vatandaşlar hep birlikte edilen duaların ardından oruçlarını açtı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü de iftar öncesinde vatandaşların bulunduğu masaları gezerek tek tek selamlaştı. Vatandaşlar da Başkan Yüzügüllü ile bol bol fotoğraf çektirdi.

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