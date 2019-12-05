Sivrihisar'da kilim dokuma sanatı yeniden canlanıyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, kültür ve değerlerin bir arada tutulduğu, en eski el sanatlarından birisi olan kilim dokuma sanatı yeniden canlanıyor.

Sivrihisar Belediyesi sanat atölyelerinde kilim dokuma kursları başladı. Anadolu kadınlarının üzüntülerini, aşklarını, sevinçlerini, mutluluklarını yansıtan, bulunduğu yörede yaşayan insanların kültür ve yaşam biçimleri hakkında bilgi veren, geçmişten günümüze unutulmaya yüz tutmuş değerlerin yeniden canlandırılması ve geleceğe aktarılması adına açılan kursta, Sivrihisarlı bayanlar yeniden meslek edinmeye başlıyorlar. Açılan Kilim Dokuma Kursuna katılan bayanlar Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye kendilerine bu imkânları tanıdığı için teşekkür ettiler.

Başkan Yüzügüllü de “Sivrihisar'ımızın en büyük değerlerinden birisi olan kilim dokuma sanatını yeniden canlandırmak ve unutulmaya yüz tutmuş bu değeri gün yüzüne çıkartmak adına kurslarımıza bir yenisini daha ekledik. Sivrihisarlı bayanlarımıza meslek edindirmek ve evlerinden çıkarak sanatla bir araya gelmelerini sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kilim dokuma kursumuzda bunlardan birisi. Geçmişten geleceğimize değerlerimizi aktarmak adına açılan bu kursla birlikte unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi yeniden canlandırıyoruz” dedi.