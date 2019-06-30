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Sivrihisar'da Mustafa Ceceli coşkusu

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli unutulmaz bir akşam yaşattı.


Sivrihisar Belediyesi Nasreddin Hoca Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen şarkıları ile Sivrihisar'da sahne alan Musta Ceceli hayranlarına keyifli anlar yaşattı. Sahnesinde festival için Şili'den gelen Halk Dansları topluluklarına da yer veren Ceceli muhteşem bir konsere imza attı. 60 bin civarında vatandaşın katıldığı konserde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü Sivrihisar ve festival anısına Ceceli'ye hediye takdim etti. Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli de Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye kendisini sevenleriyle buluşturduğu için teşekkür etti.


Muhteşem gece havai fişek gösterileri ile son buldu.

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