İhlas Haber Ajansı

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Sivrihisar'da restorasyon çalışmaları devam ediyor

Turizmin yükselen değeri olan Sivrihisar’da belediye tarafından başlatılan sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları, tüm hızıyla ilçeye yeni bir görünüm kazandırıyor.

Turizmin yükselen değeri olan Sivrihisar'da belediye tarafından başlatılan sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları, tüm hızıyla ilçeye yeni bir görünüm kazandırıyor.


Sivrihisar Belediyesi tarafından başlayan sokak sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde yer alan sokaklarda bulunan binalara, kentin tarihi yapısına uygun bir biçimde estetik bir çehre kazandırılıyor. Cephe sağlıklaştırma çalışmaları ile binalar ve iş yerleri ilçeye yakışır şekilde yaşama uyarlanıyor.


Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “İlçeye değer katmaya devam ederek, daha güzel bir Sivrihisar için çalışıyoruz” dedi.

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