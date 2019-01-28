Sivrihisar'da Sucuk Festivali başlıyor

Sivrihisar Belediyesi tarafından 2017 yılında ilk kez yapılan Sivrihisar'a özgü Meşhur Dövme Sucuk Festivali damaklarda tadını, hafızalarda yerini korurken Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen dev organizasyonun bu yılki tarihi belli oldu.

10 Şubat Pazar Günü Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi Meydanında düzenlenecek Coşku Dolu Festival Saat: 12.00 başlayacak. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü; “2017 yılında düzenlediğimiz meşhur Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali büyük ses getirmesinin yanında herkes tarafından beğenilen ve sabırsızlıkla beklenen bir festival oldu. Lezzetine güvendiğimiz Sivrihisar Sucuğu, festivalimiz sonrasında ülkemizin dört bir yanından talep edilmeye başladı ve kasaplarımız sucuk yetiştiremez oldu. Bizler Sivrihisar'ın tarihini ve kültürünü olduğu kadar lezzetlerini de tüm dünyaya tanıtma konusundaki iddiamızı sürdürüyoruz. 2017 yılında ilkini düzenlediğimiz, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı festivalimizde 2 ton sucuk ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. 2019 yılında bu ilgiyi büyüterek ülke çapında yapmak için uğraşıyoruz. Tüm Türkiye'nin Sivrihisar'ı gelip görmeleri ve yemek kültürümüzden tatmalarını istiyoruz. Bu yılda 10 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştireceğimiz festivalimizde 5 ton sucuk ikramında bulunacağız, Programımız sunucu Hilal Özgani'nin sunumuyla başlayacak, değerli sanatçılarımız Derya Uluğ, ve Mithat Körler dünyanın merkezi Sivrihisar'da sahne alacaklar. Etkinliğe gelen misafirlerimiz Sivrihisar yöresel ve organik köy ürünlerini, ilçeye özgü hediyelik eşyaları alma fırsatı bulabilecek ve çeşitli etkinlikler, aktiviteler ile dolu, her yaştan insanın keyif alacağı, lezzet şöleni bir festival olacak. Meşhur Sivrihisar Dövme Sucuk Festivalimize herkesi bekliyoruz” dedi.