Sivrihisar'da tüm müzeler bayram boyunca açık ve ücretsiz

Tarihi dokusu ve güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin odak noktası olan Sivrihisar'da bayram boyunca tüm müzeler açık olacak ve ücretsiz bir şekilde hizmet etmeye devam edecek.

'Dünyanın Merkezi' Sivrihisar da Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için tüm müzeler açık olacak. Kurban Bayramının 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günü haricinde Bayramın 2. gününden itibaren Sivrihisar'da yer alan müzeler ücretsiz olarak hizmet etmeye devam edecek. Kurban Bayramı tatilini Sivrihisar'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Türkiye'nin İlk Açık Hava Heykel Müzesini, Atatürk'ün Ankara dışında Bakanlar Kurulunu toplayarak Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı tarihi Zaimağa Konağını, Nasreddin Hoca Kültür Evi'ni, Saat Kulesi ve Seyir Terasını, Ermeni Kilisesi'ni ücretsiz bir şekilde ziyaret etme şansı bularak tarihe yolculuk yapma şansı bulacaklar. Ayrıca Sivrihisar'ın yöresel lezzetleri ve tatlarını da tatma şansı bulacaklar.