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Sivrihisar'da yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Sivrihisar Belediyesi, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde üst yapı çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.


Uzun süredir devam eden doğalgaz hatlarının çekilmesi, elektrik direklerinin yer altına alınması ve kanalizasyon ve su çalışmalarının tamamlandığı caddelerde Sivrihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol yapım çalışmaları devam ediyor. Yol yapım çalışmalarının yanı sıra Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ise çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Şehitlik Caddesi, Sami Çelikbaş Caddesi ve İsmet Atilla caddelerinde kaldırım, kilit taşı döşeme, bisiklet yolu yapımı ve yeşil alan oluşturma çalışmaları devam ediyor.


Yapılan çalışmaları yakından takip eden Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "İlçemizde uzun süredir devam eden alt yapı çalışmalarının tamamlandığı caddelerimizde yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarımızı hızlandırdık. Vatandaşlarımızı kısa zaman içerisinde yenilenmiş bir Sivrihisar bekliyor olacak" dedi.

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