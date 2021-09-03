Sivrihisar'da Zaimağa Konağı ziyaretçilerini bekliyor

Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, Atatürk'ün Ankara dışında ilk bakanlar kurulunu topladığı Zaimağa Konağı gelen ziyaretçilerini o döneme götürüyor.

Kurtuluş Savaşı'nın temellerin atıldığı Zaimağa Konağı Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün talimatı ile tarihi konak aslına uygun olarak düzenlendi. Ahşap işlemeleri ile sanatı yansıtan konağın her detayı düzenlendi. Konağı ziyaret eden misafirler Zaimağa ailesine ve toplantıya dair birçok bilgi edinirken, aynı zamanda döneme ait eserleri görebilme imkânı buluyor. Zaimağa Konağının ilk katı Zaimoğlu ailesinin yaşamını anlatırken, üst kat ise ziyaretçiler için müze olarak yer alıyor. Kurtuluş Savaşına, dönemin bakanlar kuruluna, Türk tarihinin önemli toplantısına ve Mustafa Kemal Atatürk'e dair kesitler sunan Sivrihisar Zaimağa Konağı ziyaretçilerini bekliyor.