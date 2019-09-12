Sivrihisar'dan Büyükşehir Belediyesi'ne yol eleştirisi

Sivrihisar Belediyesi, bazı mahallelerde 2 yıldır yaşanan yol sorununun vatandaşları mağdur ettiğini belirterek Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

Yapılan açıklamada, Sivrihisar'a bağlı Ertuğrul, Ahiler, Yenidoğan ve İlyaspaşa mahallelerindeki yol sorununun vatandaşları çileden çıkarttığı belirtildi. Açıklamada, "Özellikle toz bulutlarının oluştuğu ve birçok kazaya sebep olan yolları, 2 yıl önce kazıyarak yapımına başlayan ve 2 yıldır bir türlü asfaltlama çalışması gerçekleştirmeyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi vatandaşları mağdur durumda bırakıyor. Asfaltlama çalışması gerçekleştirilecek diye kazılan Ertuğrul ile Ahiler mahalleleri arası ile Yenidoğan ile İlyaspaşa mahalleleri arasındaki ana yollar çileli yol olmaya devam ediyor. Vatandaşların tepki gösterdikleri yollarda oluşan toz bulutları kazalara sebep oluyor ve araçlara zarar veriyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ise 2 yıldır yapmadığı çalışmalar vatandaşları mağdur durumda bırakıyor" diye belirtildi.