Sivrihisar'ın iftar ve festival bütçeleri deprem bölgesine gönderilecek

Sivrihisar Belediyesi'nin, iftar programları ve bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilmesi planlanan Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali bütçeleri, yaşanan depremler nedeniyle afet bölgesine gönderecek. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Sivrihisar Belediyesi olarak deprem bölgesi için şu ana kadar önemli katkılar yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü başkanlığında toplanan Sivrihisar Belediye Meclisi, iftar programları bütçesi ile Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali bütçesini 10 ili kapsayan deprem bölgesine gönderme kararı aldı. Oy birliği ile alınan karar neticesinde bütçe Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle afet bölgesi için kullanılacak.

Sivrihisar Belediyesi olarak depremzede vatandaşların acılarını paylaştıklarını belirten ve depremin ilk anından itibaren depremzedelerin yardımına koştuklarını aktaran Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Yaşanan deprem felaketi tüm halkımızı derinden etkiledi. Sivrihisar halkı ve Sivrihisar Belediye Başkanlığı olarak şu ana kadar 13 tır elektrikli ısıtıcı, battaniye, kıyafet, gıda maddeleri ve hijyen malzemelerini deprem bölgesine ulaştırdık.” şeklinde konuşarak “Nisan ayı Sivrihisar Belediye Meclis toplantımızı gerçekleştirerek mühim kararlar aldık. Bu kararlardan biri de iftar programlarımız için ayrılan bütçe ile birlikte Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali bütçesini deprem bölgesi için harcama kararıdır” dedi.

Sivrihisar Belediyesi olarak depremin zarar verdiği illerde incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Yüzügüllü “Deprem bölgesi için önemli katkılar yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sivrihisar halkı ve Sivrihisar Belediye Meclis üyeleri olarak tüm gücümüzle milletimizin yanındayız. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür, birlik olma günüdür. Bugün hep beraber yaralarımızı sarıp ayağa kalkma günüdür. Milletimizin dayanışmasıyla, devletimizin gücüyle yaşadığımız bu zorlu günleri başarılı bir şekilde aşacağız" ifadelerini kullandı.