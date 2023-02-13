Sivrihisar'ın yenilenen 250 yıllık yapıları turizme katkı sağlıyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde restore edilen 250 yıllık evler bölge turizmine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Sivrihisar Belediyesi tarafından, ilçedeki 250 yıllık binalar tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilerek modern ve bakımlı bir görünüm kazandırıldı. Geneli ahşap ev olan Sivrihisar Evleri'nin önünde bulunan kaldırımda yenilendi. Yapılan restorasyonlarla daha bakımlı bir görünüm kazanan evler, turistlerin en uğrak noktası haline geldi. Başka illerden, Sivrihisar'ı gezmeye gelen vatandaşlarca, rengârenk tarihi evlerle sık sık fotoğraf çekinmeyi ihmal etmiyor. Evlerin yansıra Selçuklu döneminde Türk iskânına sahne olmuş, cami, medrese, han ve hamam gibi mimari yapılarında aynı hassasiyetle yenilenerek, ilçe turizmine kazandırıldı.

“Tarihi dokusunu yitirmeden restore ediyor”

İlçedeki restorasyon çalışmaları hakkında bili veren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, kazandırılan yapıların turizme olan olumlu etkilerinden bahsetti. Son olarak ilçeye yapılacak yeni tesisiler hakkında Başkan Yüzügüllü, “Sivrihisar geçmişte birçok medeniyete beşiklik etmiş bir ilçe. İlçemizde 200-250 yıllık konaklarımız, iş hanlarımız var. Biz bunları tarihi dokusunu yitirmeden restore ediyor, geleceğe taşımak için uğraşıyoruz. Biz burada çarşılar ve kültür evleri oluşturuyoruz. Geçmişteki değerleri geleceğe taşımak için uğraş veriyoruz. Tabi ki butik otellerimiz olacak misafirlerimiz için ”diye konuştu.