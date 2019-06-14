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Sivrihisarlı kadınların ürünleri sergiye çıkıyor

Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyelerinde 2018-2019 eğitim döneminde Sivrihisarlı kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünler Emekle Sanata Dönüşen Hikayeler 2018-2019 Yıl Sonu Sergisi’nde sergilenecek.

Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyelerinde 2018-2019 eğitim döneminde Sivrihisarlı kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünler Emekle Sanata Dönüşen Hikayeler 2018-2019 Yıl Sonu Sergisi'nde sergilenecek.


Sivrihisarlı kadınların ürettiği ürünler 17 Haziran Pazartesi Günü saat 14:00'da düzenlenecek olan yıl sonu etkinliğinde sergilenecek. Sergi 17-27 Haziran tarihleri arasında Sivrihisar Belediyesi Sergi Salonunda ziyarete açık olacak. Etkinlikte; cam, seramik, dollart, rölyef, ebru, filografi, dikiş ve nakış kursları üzerine yıl boyunca eğitim alan kursiyerlerin hazırladıkları atölye çalışmaları yer alacak.

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