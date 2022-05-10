Sivrihisarlılar ilçelerin tarihi mekânlarını gezdiler

Eskişehir'de ikamet eden Sivrihisarlılar, ilçelerinde tarihi eserlerin bulunduğu mekânları topluca gezdiler.

Sivrihisarlılar Derneği Başkanı İsmail Arslan, tarihi yerlere düzenlenen gezinin çok güzel ve bilgilendirici geçtiğini anlattı. Arslan, geziyle ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘'Sivrihisar'ın tarihte ve milli mücadeledeki yeri çok önemlidir. Tarihi eserlerin olduğu mekânlar bize geçmişimizi hatırlatıyor. Derneğimizin kültür ve sanat faaliyetleri içinde yer alan koro ve diğer gruplarımızla Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi, Saat Kulesi, Zaimoğlu Konağı, Ulu Cami ve Pessinus Antik Kenti gibi tarihi eserleri bulunan mekânları sırası ile gezdik. Güzel ve bilgilendirici bir gezi oldu" dedi.