Sivrihisarlılardan Odunpazarı ve Başkan Kurt'a övgü

Sivrihisar Eğitim Vakfı, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Sivrihisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Şakar ile Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Başkan Kurt'u 31 Mart Yerel Seçimlerinde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik eden Şakar, Odunpazarı'nın tarih sürecinde pek çok medeniyetlere ev sahipliği yapan Eskişehir'in temelini oluşturduğunu söyledi. Odunpazarı Belediyesi'nin Odunpazarı yerleşim alanının özellikle son dönemde tarihi ve kültürel dokusuna ciddi katılar sağladığını kaydeden Şakar, “Haklı olarak yurt içi ve yurt dışından övgüler alması pek çok kurum ve kuruluşlara örnek olması bakımından da bölgede yaşayanlar olarak ne denli övünsek hakkımızdır. Şehrimize bu değerleri kazandıran belediyemizi içtenlikle kutlarız. 31 Mart yerel seçimlerinin sonucunda ve de ülke genelinde oy artırımında 8'inci sırada yer alarak, ulvi görevinize devam kararı, bizleri mutlu kılmıştır” dedi. Şakar, yeni dönemde Başkan Kurt'a başarılar diledi.

Sivrihisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Şakar ve Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, yeni dönemde Odunpazarı Belediyesi'nde katılımcı yönetim anlayışını geliştirerek devam edeceklerini söyledi. Daha çok demokratik kitle örgütü ile irtibat kuracaklarını belirten Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi'ni yurttaşlarımızla birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.