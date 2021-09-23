Sivrihisarspor yeni sezonda şampiyonluğu hedefliyor

Liginde yer alan Sivrihisarspor'da transfer edilen sporcularla sözleşmeler imzalandı. Toplu imza töreninde filenin sultanları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yeni sezonda hedefi şampiyonluk olarak belirledi.

Geçen sezon kurulan ve büyük başarılara imza atan Sivrihisarspor Voleybol Takımı, bu sezon 1.Ligde yer alacak. Güçlü isimleri kadrosuna katan Sivrihisarspor'da imza töreni gerçekleştirildi. Yapılan imza töreninde takıma katılan oyuncular, teknik ekip, yönetim ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile bir araya geldiler. Başkan Yüzügüllü imza töreninde yaptığı konuşmada, “Spora ve sporcuya her zaman destek olmak bizim görevimiz. Geçen sezon Sivrihisarspor voleybol takımımızla birlikte iyi bir ivme yakaladık. Bu sezon da 1.Ligde yer alacağız. Güçlü rakiplerimiz var, ancak biz burada bir aileyiz. Sporcularımız, teknik ekip ve bizler aile ortamını kurduk. Sezon içerisinde sakatlıksız, kazasız, belasız bir lig geçirerek sezon sonunda şampiyonluk kupasını Sivrihisar'a getirmek istiyoruz. Takımımıza yeni sezonda başarılar dilerim” dedi.

“Gençlerimize rol model olmak en büyük değerimiz”

Sivrihisarspor Kulüp Başkanı Ahmet Alper Akdemir ise, “İlçemiz ve ilimiz sporuna hizmet etmek bizlere güvenen ve tüm ihtiyaçlarımıza destek olan Sivrihisar Belediye Başkanımız Hamid Yüzügüllü başta olmak üzere değerli hemşerilerimize mahcup olmamak için yönetimimiz ve antrenörlerimiz ile büyük bir çaba göstermekteyiz. Voleybol severlere spor camiasına iyi bir takım kazandırmak gayesi ile hareket ediyoruz. Bu işin temelinde, ilçemizdeki gençlere örnek olabilmek, gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapabilmesi, spor disiplini ile daha iyi bireyler olarak toplumda yer alabilmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durulmasının sağlanması yer alıyor. Bu anlamda gençlerimize bir rol model, bir ışık olarak, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda ilçemize değer katmak bizler için en kıymetli ve elle tutulacak değerdir” dedi.