Skolyoz tedavisinde hidroterapi yüz güldürüyor

Nurhan Barutçu, skolyoz tedavisinde Hidroterapi yönteminin (Havuz terapisi) yüz güldürücü sonuçlar verdiğini anlattı.

Skolyozun omurganın sırt veya bel bölgesinin yana doğru eğriliği olarak tanımlandığını aktaran Dr. Barutçu, skolyozda hidroterapinin neden tercih edilmesi gerektiğini, “Hidroterapi (havuz terapisi), suyun fiziksel özelliklerinden faydalanarak hastalıkların ve fonksiyonel kayıpların tedavi edilmesi yöntemidir. Fizik tedavi yöntemlerinden birisi olan hidroterapide; suyun kaldırma kuvvetinin yardımıyla vücudun taşıdığı yük azalır, normalde yapılamayan ya da yaparken çok fazla ağrıya sebep olan hareketlerin yapabilmesi mümkün olur. Özellikle skolyoza bağlı sırt ve bel ağrısı olan kişilerde azalmış omurga esnekliğinin ve hareketliliğinin egzersizlerle geri kazanılmasında hidroterapi mükemmel bir seçenektir. Vücudun suyun içerisinde olması vücuda hem destek sağlar hem de karadaki egzersizlerde olmayan ‘iyilik hali' hissi oluşturur. Omurga üzerindeki yükü azaltarak gövdemizi ayakta tutan kor kaslarını güçlü tutmaya yardımcı olur.” şeklinde anlattı.

HASTA İÇİN PEK ÇOK FAYDASI VAR

Skolyoz tedavisinde hidroterapinin pek çok faydası olduğunu belirten Dr. Nurhan Barutçu, “Hidroterapinin asıl faydası artık esneklik ve hareketliliğin bir sorun olmaktan çıkmasıdır. Su ile sağlanan hafif basınç ve kaldırma kuvveti ağrıyı doğal olarak yatıştırır ve hastanın kolaylıkla egzersiz yapmasına olanak sağlar. Hidroterapi sayesinde ağrı dramatik olarak azalır ve bunun sonucu olarak azalmış hareket kabiliyeti olan hastalar su içinde germe ile güzel sonuçlar alabilirler. Bu germeler sırt kaslarını güçlendirerek eğrinin derecesini düzeltmeye yardımcı olur. Hidroterapinin skolyoz tedavisinde bir diğer faydası denge sorunu olan kişilerde stabiliteyi artırarak düşmelerden korumasıdır. Kas spazmlarından kaynaklanan ağrıda azalma, hareketin kolaylaşması, eklem hareket ve açıklığında artış, güç ve dayanıklılıkta artış, ödemde azalma, dolaşımda düzelme, kardiyovasküler zindelikte iyileşme, gevşeme düzeyinde artış da yine bu faydalar içinde sayılabilir.”

HER YAŞ GRUBUNA UYGUN

Dr. Barutçu, hidroterapinin skolyoz tanısı olan her yaş grubundaki hasta için uygun olduğunu ifade ederek, “Hidroterapinin sağladığı iyileştirici ve destekleyici etki, geleneksel egzersizlere güveni azalan hastalar için ideal bir tedavi yöntemi haline gelmesini sağlamıştır. Yaşlı veya hareket kabiliyeti az olan hastalar için karadaki egzersizleri yaparken denge kurmadaki güçlük ve düşme korkusu da bir sorun olmaktan çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

Dr. Barutçu, “Fizyomer Terapia'da hidroterapi ile kombine ederek uyguladığımız ‘Skolyoz Rehabilitasyon Programı' sayesinde, skolyozlu hastalar, egzersiz ile durumlarındaki düzelmeyi gözlemleme şansı elde ediyorlar” dedi.