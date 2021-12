Slovenya'da konu Türkiye'nin yöresel peynirleri oldu

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında hibe desteği alan "Yöresel Peynirlerin Üretim Teknolojileri ve Hijyen Standartlarının AB Işığında İncelenmesi” projesinin ikinci uluslararası buluşmasında Türkiye ve Slovenya'dan çeşitli yöresel peynirler tanıtıldı.

İlk uluslararası toplantısı geçtiğimiz aylarda Eskişehir'de gerçekleştirilen "Investigation of Traditional Cheese Production Tecnology and Standards in the Light of European Union", kısa adıyla BestCHEESE projesinin ikinci uluslararası buluşması, 23-26 Kasım tarihleri arasında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yapıldı. Projenin yurt dışı ortakları Slovenya, İtalya ve Slovakya'nın paydaş kurumları ile yurt içi ortakları Ankara Üniversitesi ve Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün katılımı ile Slovenya'da 2 gün saha çalışması, 2 gün de ofis çalışması yapıldı. 23 Kasım'da yapılan saha çalışmasında projenin tüm katılımcıları ile Ljubljana yakınlarında, Alp Dağları eteklerinde bulunan GorenjaVas, Studor ve Bohinju köylerinde yöresel peynir üreten aile işletmeleri ziyaret edildi. 24 Kasım'da ise Ljubljana'nın İtalya'ya sınır köyleri Divaca-Senozece ve Hrusevje'de bulunan peynir işletmeleri ziyaret edildi.

Proje programının açılışını ev sahibi olarak Ljubljana Veteriner Fakültesinde görevli, proje irtibat sorumlusu Veteriner Hekim Doç. Dr. Tomaz Snoj yaptı. Proje sahibi kurum yetkilisi tarafından Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'e projenin amacı ve katılımcıların sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Proje koordinatörü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Dr. Hatice Olcay proje faaliyetleri ve bütçe kullanımı hakkında açıklamalar yaptı.

İki ülkeden birçok yöresel peynir çeşidi tanıtıldı

Erasmus+ Programı yaygınlaştırma ve görünürlük ilkelerine riayet edilerek gerçekleştirilen 25-26 Kasım tarihlerindeki ofis çalışmalarında ise katılımcılar kendi ülkelerindeki yöresel peynirlerin üretim teknolojileri ve ilgili mevzuatlar hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Ofis çalışmalarında Türkiye'nin farklı yörelerinden peynir çeşitleri Çimi, Ham Çökelek, Antakya Kesme, Bez Kaşar, Hellim, İzmir Fesleğen, İzmir Tulum, Kelle Çökelek, Surke, Süller Tuluk, Sünme, Sütçüler Tortusu, Gorcola, Kadina, Golot, Tonyaj Kaşarı, Kargı Tulum, Karın Kaymağı, Bitlis Küp, Otlu Çökelek ve Civil (Çeçil) peynirlerinin üretim yöntemleri anlatıldı. Sonrasında ise Slovenya'nın yöresel peynirleri olan Mohant, Bovec, Tolminc ve Bohinc Peynirleri ile ilgili detaylı bilgi alındı.

Yapılan açıklamada, proje faaliyetleri tamamlandıktan sonra oluşturulacak web sitesinde 5 farklı dilde, 10 adet ders ve 10 saat süreli 2 adet eğitim modülü hazırlanarak ilgililerin kullanımına sunulacağı, proje kapsamında planlanan bir sonraki programın Slovakya'da gerçekleştirileceği belirtildi.