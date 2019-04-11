SMİT Summit sektörün önemli isimlerini öğrencilerle buluşturdu

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü'nün düzenlediği ve farklı sektörlerden önemli isimleri öğrencilerle buluşturan ”SMİT Summit (Sosyal Medyada İletişim Tasarımı Zirvesi)”, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

Bu yıl, geçmiş yıllardan farklı olarak tek gün ve iki oturumdan oluşan zirveye öğrencilerin ilgisi yoğundu.Zirvenin açılışında konuşan Sosyal Medya Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Yavuz Tuna, etkinliğe ilişkin görüşlerini, “Bugün pek çok başarı hikâyesi dinleyeceğiz, aynı zamanda da sosyal medyadan ünlü kişiler ile bir araya geleceğiz. Ancak bu işin arkasına baktığımız zaman aslında burada yatan bir başarı da görüyoruz. SMIT Summit, öğrenci olarak yapabileceklerinizin en iyi göstergesidir. İletişim Bilimleri Fakültesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü'nden arkadaşlarımız, “Neden sosyal medya ile ilgili bir zirve yapmıyoruz, bu alandaki yetkin kişileri öğrenciler ile buluşturmuyoruz?” şeklinde bir öneri ile geldiler. Bu yüzden bu zirve, Sosyal Medya Kulübü'nün kuruluşu açısından büyük bir öneme sahip ve bugün kulübümüz adı sıkça telaffuz edilen öğrenci kulüplerinden biri hâline gelmiş durumda. Kulübün bütün üyeleri, bugün sizlerle konukları buluşturmak adına gecelerini gündüzlerine katarak çok çaba sarf ettiler. Herkesin ve her şeyin olduğu gibi bizim kulübümüzün de bir hikâyesi var. Önemli olan o hikâyeyi paylaşabilmek. Umuyorum ki biz de bu etkinliği bizden sonra gelecek arkadaşlarla paylaşacağız, onlara aktaracağız. Başta yıllardır bize katkı sağlayan Üniversitemize, bu işe gönlünü vermiş tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” şekilde dile getirdi:

Farklı sektörlerden önemli isimler öğrencilerle buluştu

Doç. Dr. Tuna'nın konuşmasının ardından zirvenin ilk oturumunun açılış konuşmacısı Engin Ger oldu. “Wanda Digital” firmasının altında Akbank, Turkcell, Koton, Digitürk ve Nestle gibi firmaların sosyal medya çalışmalarını yürüten Ger, öğrencilerin iş hayatına başlamadan önce ne gibi durumlarla karşılaşabilecekleri hakkında bilgilendirmelerde ve tavsiyelerde bulundu. Engin Ger ayrıca firmaların reklam stratejileri ve ilişkilerinin yanı sıra sosyal medyayı kullanma şekillerinin önemine değindi.

Engin Ger: "Sosyal medya öngörülebilirliği çok düşük bir alan"

Sosyal medyanın kendileri için yeni kavranmaya başlanan bir alan olduğuna değinen Ger, büyük markaların sosyal medya iletişimlerini çok net görebildikleri bir noktada olduklarını belirterek şunları söyledi: “Markaları yönlendirme konusunda fikirler verdiğimiz zaman, biz bile bazı zamanlarda kendimizden şüphe edebiliyoruz. Çünkü sosyal medya öngörülebilirliği çok düşük bir alan ve en küçük bir kelime bile her şeyi değiştirebiliyor. Özellikle iletişim hakkında bilgimizin ve fikrimizin olması gerekiyor. Bunun yanında kullandığınız bütün sosyal medya araçları aslında sizler için çok değerli birer portfolyo. Bu mecraları nasıl kullandığınız aslında dışarıya karşı nasıl bilgiler aktardığınızı da şekillendiriyor.”

Alper Girgin: "Birikimlerimizin illa ki 'satılabilir' olmasına gerek yok"

Engin Ger'in ardından ise zirve sahnesi PepsiCo İnsan Kaynakları Müdürü Alper Girgin'i ağırladı. Girgin, konuşmasında kurumsal firmalarda işlerin yürütülmesine ilişkin hem katılımcıların sorularını yanıtladı hem de kendi çalışma hayatından yola çıkarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Girgin ayrıca kurumsal firmaların iletişim şekillerine ve dijital medya ile pazarlama ilişkilerine de değindi.

Girgin, şöyle konuştu: “Birikimlerimizi bir değere dönüştürmek büyük bir kilit noktadır. Birikimlerimizin illa ki ‘satılabilir' olmasına gerek yok ancak bir değere, insanlar tarafından bir karşılığa sahip olması gerekli. Sizler için bir diğer kilit nokta ise ‘takip etmek' olacaktır. Çalışmak istediğiniz alanı belirleyip bu konudaki uzmanları takip etmek sizin için artı değer sağlayacaktır.”

Bestami Köse: "Interrail, yola çıkmak ve gezmekten ziyade üretken insana dönüşmenizi sağlıyor"

Interrail Türkiye Kurucusu Bestami Köse ise “Interrail Türkiye” grubu ile Facebook'un en aktif gruplarından birine imza atmış olarak kendi Interrail hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.

Bir arkadaşının ‘Interrail'dan bahsetmesi ile macerasının başladığına değinen Bestami Köse, sonrasında da sosyal medya aracılığı ile gezip başka kültürleri gören diğer insanları izleyince içinde bazı hislerin uyandığını belirterek yolculuk hikâyelerine dair şunları söyledi: “Bu gelişmelerle birlikte bir Interrail bileti satın aldım ve maceramı başlatmış oldum. Gezimin ilk gününde bütün eşyalarımı çaldırdım ve Interrail Facebook grubunda, ‘Bu gezi benim hayalimdi ama henüz birinci günde bütün eşyalarımı çaldırdım. Lütfen siz dikkatli olun.' diye bir paylaşımda bulundum. Interrail Facebook grubu bu iletiyi paylaştığım zamanlarda pek de aktif olmayan bir gruptu. Şimdinin aksine iletilere neredeyse hiç cevap verilmiyordu. Bu yüzden ne yapacağımı bilemeden türlü zorluklar ile 40 gün boyunca gezimi devam ettirmek zorunda kaldım. Döndüğümde ise ‘Hangi tren garında ne yiyecekler bulunabilir? Hangi garlarda kovulmadan barınabilirsiniz? Nerede priz ve wi-fi var?” gibi yazılar yazmaya başladım. Bu yazılar diğer gezgin insanlara rehber niteliği taşıyacak olan sonraki yazılarımın da temelini oluşturdu diyebilirim. Yola çıkmak gezmek, eğlenmek, farklı yemekler yemek veyeni insanlarla tanışmaktan ziyade daha üretken bir insan hâline gelmenizi sağlıyor.”‘Yola çıkmak' ile ilgili katılımcıların endişelerine ve meraklarına yönelik soruları da dinleyen Köse, kendi gezgin hayatındaki deneyimlerden yola çıkarak tavsiyelerde de bulundu.

Özcan Devran Ateş: "SMİT Summit, kulübümüzün amacını yansıtan bir etkinlik"

Konuşmacıların ardından SMİT Summit etkinliğine ilişkin görüşlerini dile getiren Sosyal Medya Kulübü Başkanı Özcan Devran Ateş, etkinlik hakkındaki düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Üç senedir bu kulüpte yer alıyorum ve kulübe girdiğim ilk günden beri kulüpteki arkadaşlarım her türlü sıkıntı ve sorunumda yanımda oldular ve desteklerini esirgemediler. Bu nedenle de buradaki kişilerle kulübe olan hislerimiz çok farklı. Kulübe ve gerçekleştirdiğimiz etkinliklere gönülden emek veriyoruz, sevgi ile yaklaşıyoruz. SMİT Summit, kulübümüzün amacını yansıtan bir etkinlik. Bu etkinlikte değerli konukları ağırlamaktan ve en önemlisi onları öğrenciler ile buluşturarak fayda sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Etkinlik ikinci oturumunda da yoğun katılımla sürdü

Sosyal Medya Kulübü'nün farklı sektörlerden önemli isimleri öğrencilerle buluşturan ”SMİT Summit” etkinliğinin öğleden sonraki oturumuna da öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Zirvenin ikinci oturumunda ise Completo Group'un Kurucusu Samet Güzel, 3Y1T Youtube Kanalı'nın ekibi ile Mahşer-i Cümbüş ekibinden Ayhan Taş, Burak Satıbol ve Yiğit Arı öğrencilerle buluşan isimler oldular.

Samet Güzel: "Girişimcilik, şans ile hareket etmenin birleşimidir"

Çok küçük yaşlarda Brezilya'ya gittiğini ve orada öğrendiği her şeyin bir tecrübe olarak hayatına yansıdığını söyleyen Samet Güzel, Fenerbahçe sevdasının ise bir işe dönüşebileceğini hiç düşünmediğini belirtti. Fenerbahçe TV'ye tercümanlık için e-mail göndermesinin ardından kendisine bu konuda dönüş yapılmasının kariyer başlangıcı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Güzel, “Kendimi orada ailem ile berabermiş gibi hissettim. Öyle ki hayatımın geri kalanında da her zaman yanımda kalacağını bildiğim dostluklar edindim. Bunların en büyüğü ise eski Fenerbahçe futbolcusu Alex de Souza'dır.Tercümanlık kariyerimden sonra ise reklamcılık serüvenine doğru bir yola çıktım. Kesinlikle girişimci olmak için şansı ve hareket etme bilincini ortaya çıkarmak gerekli diyebilirim." diyerek kariyer yoluculuğuna ilişkin bilgileri öğrencilerle paylaştı.

Chaby Han: "YouTube kanalı kurmak tamamen bir şans işiydi"

Farklı ırklardan insanları bir araya getirerek ortaya özgün içerikler çıkaran ve bunları da seyircilerle paylaşan 3Y1T kanalının ekip lideri olan Chaby Han, bir Kore vatandaşı olmasına rağmen tam anlamıyla bir Türk gibi yaşadığını ifade etti. İnsanların sıcakkanlılığını sevdiğini söyleyen Han, sözlerine şu şekilde devam etti: "Kore'de komik olduğumu düşünmüyorlar ancak burada yaptığım her şeyi kendileri yapmış gibi görüp gülüyorlar. Kendimi bir Türk gibi hissediyorum ve bununla da gurur duyuyorum."

Ekibin bir diğer üyesi Louis Stotesbery ise, "YouTube kanalı sayesinde farklı ırklardan insanlar ile bir arada bulunmanın bana çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Daha çok iş çıkarmak için azimle çalışıyoruz." dedi.

Ayhan Taş: "İçinizdeki cevheri keşfetmek için bir ışık beklemeyin, o ışığı kendiniz bulun"

Yıllardır doğaçlama tiyatro ile ilgilenen Mahşer-i Cümbüş ekibi üyeleri, Ankara'da üniversite öğrencileri iken oluşturdukları grubun nasıl bu kadar büyük bir işe dönüştüğünden bahsettiler. Mahşer-i Cümbüş ekibinden Ayhan Taş, "Hepinizin içerisinde farklı farklı yetenekler var. Bunların nasıl ortaya çıkarılması gerektiğini bilmiyorsunuz. Sadece içinizdeki o cevheri keşfetmek için bir ışık beklemeyin, o ışığı kendiniz bulun. Bu sayede göreceksiniz ki her şey sizin istediğiniz gibi ilerleyecek ve kendi yeteneklerinizi öğrenmiş olacaksınız." dedi.