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Soba içinde uyuşturucu ticareti

Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, soba içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, soba içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlatıldı. Ekipler, yürütülen planlı çalışmalarda 2 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda ise soba içerisine gizlenmiş vaziyette 3,13 gram gelen metamfetamin, 0,04 gram gelen plaka esrar, 1 adet methadone hap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.


Ayrıca polis ekipleri yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem başlatırken, 1 şüpheli şahsa da 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yaparak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

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