SODİGEM, Alpu'daki lise öğrencileri ile buluştu

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın bir projesi olarak hayata geçen SODİGEM, Eskişehir merkezi ve ilçelerindeki liselerde gerçekleştirdiği “Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik” eğitimlerini sürdürüyor. Eskişehir'in merkezdeki liselerine ve tüm ilçelerine gitmeyi planlayan SODİGEM'in ilk ilçe eğitimi Alpu'da gerçekleşti. Alpu Anadolu Lisesi ve Alpu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik olarak gerçekleşen eğitime, Alpu İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Demir, öğretmenler ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

“SODİGEM çok kısa sürede önemli işlere imza attı”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte, açılış konuşması gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Demir, “Sosyal medyayı en aktif kullanan yaş grubu sizsiniz. Bunun yanında sosyal medyayı en bilinçsiz kullanan, tehlikelere en açık olan kitle de sizsiniz. Sosyal medyanın ve dijital dünyanın faydalarından da yararlanamadığınızı düşünüyorum. SODİGEM, size sosyal medyanın etkin kullanımı ve dijital dünyadaki tehlikelerden korunma yollarını anlatacak. Alpu'ya geldikleri ve bize vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum. SODİGEM çok kısa süre önce kurulmuş ama bu süre içerisinde çok önemli başarılara imza atmış bir merkez. SODİGEM'in faaliyetlerini yakından takip ediyor ve önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Sosyal medya ve dijital güvenlik anlatıldı'

SODİGEM tarafından gerçekleştirilen eğitimde; “Sosyal Medyada Etik ve Mahremiyet Algısı”, “Dijital Güvenlik”, “Sosyal Medyada Estetik Algısı” ve “Sosyal Medya Hastalıkları” konuları yer aldı. SODİGEM Bilim Kurulu tarafından sosyal medya ve dijital güvenlik konusunda bilgiler verilerek, öğrencilere uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan eğitime katılan öğrencilere, Anadolu Üniversitesi SODİGEM tarafından hazırlanan kitap, kitapçık ve broşürler dağıtıldı.