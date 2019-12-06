SODİGEM tarafından öğrencilere 'Dijital Güvenlik Eğitimleri' verilmeye başlandı

Şehir merkezinde bulunan 18 Anadolu Lisesi ve diğer 12 ilçedeki tüm ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerle buluşarak etkin sosyal medya kullanımını ve dijital güvenliği anlatacak olan Anadolu Üniversitesi SODİGEM, “Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik” konusundaki eğitimlerine Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi ile başladı. Gerçekleştirilen eğitime, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Çocuklarımızı dijital dünyada kaybetmeyelim"

Ailelerin çocuk yetiştirme ve eğitme konusunda bilinçli olması gerektiğinin altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, “Bizler çocuklarımızı yetiştirirken onlara eğitim veriyoruz ve çok büyük çabalar sarf ediyoruz. Bunun yanında da eğitim ve öğretimin daha iyiye gitmesi için her türlü materyali kendimiz tasarlama yolunda çaba gösteriyoruz. Bu denli önem verdiğimiz ve yetiştirdiğimiz çocuklarımızı da lütfen dijital dünyada kaybetmeyelim. Onun için de sizlerden ricamız, bu kadar emek verdiğiniz evlatlarınız için dijital sistemleri, sosyal medyayı nasıl faydalı hâle getirebileceğimizi düşünmeniz” şeklinde konuştu.

Eskişehir il merkezinde 18 lisede ve 12 ayrı ilçede bulunan liselerde eğitim verileceğini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, “Verilecek eğitimler sonucunda öğrencilere sanal ortamda yaşanabilecek tehlikelere karşı kendilerini koruma becerisi kazandırmak ve öğrencileri sosyal ağlar hakkında bilinçlendirmek hedeflenmektedir. Eğitimler sonucunda binlerce lise öğrencisine ulaşılacaktır” dedi.

SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, “Sosyal Medya Nedir? Ne değildir?” konusunda konuşarak bilgi verdi. SODİGEM Bilim Kurulu ise, “Dijital Güvenlik” , “Facebook Reklam Uygulamaları” , “Twitter Reklam Uygulamaları” ve “Instagram'da İçerik Üretimi” konularında konuştu.

Program sonunda SODİGEM ekibi tarafından hazırlanan kitap, kitapçık ve broşürler, okulda açılan stantta dağıtıldı.