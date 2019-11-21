SODİGEM'den Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine ‘Sosyal Medya' eğitimi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) toplumun tüm kesimlerine ve yaş gruplarına yönelik bilgilendirici faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak SODİGEM, Anadolu Tazelenme Üniversitesi bünyesindeki yaş almış bireylere yönelik, “Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik Eğitimi” verildi.

60 yaş üzeri bireylere sosyal medya eğitimi

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Oda Konseri Salonunda gerçekleşen eğitime, Anadolu Tazelenme Üniversitesi bünyesindeki 60 yaş üzeri bireyler katıldı. Gerçekleşen eğitimde, SODİGEM Bilim Kurulu Üyeleri güvenli internet ve sosyal medya konusunda önemli bilgiler vererek, tavsiyelerde bulundu. Ardından “Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Uygulamaları” konusunda Melike Palsü, “Etkin Instagram Paylaşımları” konusunda Enes Çınar, “Etkin Twitter Kullanımı” konusunda Tuğba Koçal, “Etkin Facebook Paylaşımları” konusunda ise, Seda Durmuş eğitim verdi.

Eğitim, soru-cevap kısmıyla sona erdi.