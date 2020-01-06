SODİGEM'in eğitimleri hız kesmeden devam ediyor

Anadolu Üniversitesi SODİGEM'in, Eskişehir merkezindeki liseler ve tüm ilçelerde gerçekleştirmeyi planladığı, “Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik” eğitimlerinde son durağı Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi oldu. Eğitimde, “Tehlikeli Dijital Oyunlar” , “Sosyal Medya Meslekleri” ve “Dijital Güvenlik” konularında eğitim verildi.

“Tehlikeli Dijital Oyunlar” konusunda, tehlikeli dijital oyunlar ve bu oyunların çocuk ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. “Sosyal Medya Meslekleri” konulu eğitimde ise, günümüzde popüler olan yeni meslekler konuşuldu. Eğitimin son konusu olan “Dijital Güvenlik” sunumunda ise, sosyal ağlarda, online alışveriş uygulamalarında ve e-Posta kullanımındaki dijital tehditler ve alınabilecek önlemler öğrencilere anlatıldı.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği eğitime katılan öğrencilere, SODİGEM Bilim Kurulu tarafından hazırlanan kitap, kitapçık ve broşürler dağıtıldı.

‘SODİGEM'in sıradaki durağı İnönü'

Öte yandan SODİGEM Bilim Kurulu tarafından sosyal medya ve dijital güvenlik konusunda bilgiler verildiği eğitimler, belirlenen periyodik takvimde devam edeceği ve Alpu'dan sonraki durağın İnönü ilçesi olacağı belirtildi.