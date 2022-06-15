Soğuk hava deposu da temiz enerji üretmeye başladı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Sakintepe Soğuk Hava Deposu'na yerleştirilen güneş enerji panelleri ile elektrik üreten birimlerine yenisini ekledi.

Tepebaşı Belediyesi, temiz enerji çalışmaları çerçevesinde ana hizmet binası da dahil olmak üzere merkezlerinde hayata geçirdiği güneş enerji santralleri (GES) ile temiz enerji üreterek tasarruf sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Sakintepe Mahallesi'nde bulunan Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun da çatısına güneş enerji santrali panellerinin yerleştirilmesi için başlatılan çalışmalar sona erdi. Üreticilerin ürünlerini muhafaza edebilmesi için hizmet veren Sakintepe Soğuk Hava Deposu, temiz enerji üreterek elektrik maliyetini de karşılamış olacak. Tepebaşı Belediyesi'nin başvurusu sonrasında BEBKA yetkilileri, 2020 yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde "Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Kaynak Verimli Soğuk Hava Deposu" projesi için kabul öncesi ön inceleme çalışması gerçekleştirmişti. Çalışmalar neticesinde Tepebaşı Belediyesi ve BEBKA yetkilileri, protokol metnine imza atarak projenin hayata geçirilmesi için düğmeye bastı.

Sistem kendisini amorti edecek

Belediye yetkilileri, Tepebaşı'ndaki küçük üreticilere ücretsiz olarak hizmet veren merkezin çatısına yerleştirilen güneş panelleri ile elektrik üretileceğini, üretim fazlası elektriğin şebekeye verileceğini kaydetti. Gerçekleştirilen dönüşüm ile Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun giderleri arasında başı çeken elektriğin, güneş enerjisinden üretilerek tasarruf edilmesi amaçlanıyor. Merkeze yerleştirilen 270 adet panel, 96 kilovat güç kapasitesine sahip ve yapılan hesaplamalar sonucu yıllık 149 bin 319 megavat/saat üretim bekleniyor. Böylelikle EPDK'nin 2022 Haziran ayı nihai fiyat tablosuna göre sistemin kendisini ortalama 4 yıl 3 ay gibi bir sürede amorti etmesi planlanıyor.

“Temiz enerji çalışmalarımız devam edecek”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da çevre dostu proje ve temiz enerji çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Tepebaşı Belediyesi olarak temiz enerji konusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile zaten bu alanda örnek bir kurum konumundayız. Bu konumu daha da iyi noktalara taşımak adına çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz. Merkez hizmet binamız, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri, Su Sporları Merkezimiz, Yaşam Köyümüz gibi merkezlerimizin ardından Tepebaşı üreticilerimizin ürünlerini muhafaza altına alma imkânı sağlayan Sakintepe Soğuk Hava Depomuzu da GES sistemine geçirdik, hayırlı olmasını diliyorum. Tepebaşı Belediyesi çevreyi koruyan ve geleceğimizi gözeten bir enerji politikası ile yönetilmeye devam edecek” sözlerini kullandı.