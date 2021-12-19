Soğuk havada yiyecek bulamayan yüzlerce güvercin silolara hücum etti

Eskişehir'de soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler, Ticaret Borsası'na ait bina çatıları ve siloların üzerinde kalan buğday tanelerine hücum etti.

Eskişehir'de etkili olan soğuk hava, sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırıyor. Soğuktan korunmak için sürüler halinde uçan güvercinler, yiyecek bulmakta en çok zorlanan hayvanların başında geliyor. Şehir merkezinde hayvanseverlerin bıraktığı yemlerle hayatta kalmaya çalışan güvercinler, karınlarını doyurmak için her yolu deniyor. Hasat zamanı hububat ürünlerinin getirildiği Ticaret Borsası, soğuk havada yaşam mücadelesi veren güvercinlere ev sahipliği yapıyor. Buğday ve arpa gibi ürünlerin depolandığı borsadaki binaların çatıları ve siloların üzerine konan yüzlerce güvercin, arta kalan taneleri yiyerek hayatta kalıyor.