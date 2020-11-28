İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Soğuk havalarda kaygan zeminlere dikkat

Gün içerisinde hava sıcaklığının bazı saatlerde sıfırın altına düşmesi zeminlerde buzlanmalara sebep olurken insanların kayıp düşme riski artıyor.


Kış aylarına girilirken soğuk havaların etkisi iyice artmaya başladı. Zeminlerde meydana gelen buzlanmalar sebebiyle özellikle cam, mermer ve benzeri az pürüzlü yüzeylerin fazlasıyla kayganlaştığı görüldü. Eller cepte yürümek denge sağlama açısından dezavantaja sebebiyet verirken kısa ve küçük adımlarla yürümek ise kayıp düşme riskini azaltıyor. Tabanı kaymayan ayakkabıların tercih edilmesi de kayma ihtimalini düşüren bir diğer unsur.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.