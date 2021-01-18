İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Soğuk havalarda sokak hayvanları unutulmadı

Eskişehir’de, geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları birçok kurum, kuruluş ve hayvanseverler tarafından besleniyor.

Eskişehir'de, geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları birçok kurum, kuruluş ve hayvanseverler tarafından besleniyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ve bazı hayvanseverler tarafından sokakta yaşayan hayvanları besleme çalışmaları yapıldı. Özellikle kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini göstermesiyle beraber sahipsiz hayvanlar yiyecek bulmakta zorlandı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü günlerde, kırsal ve kent merkezinde bulunan birçok alana mama ve çeşitli yiyecekler bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.