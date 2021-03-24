Soğuk havaya rağmen kaymakamlar ve savcı doğada yemleme çalışmasına katıldı

Eskişehir'in Günyüzü, Beylikova, Mihalıççık ilçe kaymakamları ve Mihalıççık Cumhuriyet Savcısı, doğada yaban hayatı desteklemek için belirli noktalara yiyecekler bıraktı.

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan yemleme çalışmasına, Günyüzü İlçesi Kaymakamı Burak Akeller, Beylikova İlçesi Kaymakamı Hakan Başoğlu, Mihalıççık İlçesi Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı, Mihalıççık İlçesi Cumhuriyet Savcısı Emrah Özkan ve Alpu Şefi Zeki Işın katıldı. Ekiplerle birlikte doğada soğuk havaya rağmen yemleme yapılırken, havuç ile yonca balyasının yanı sıra birçok yeşillik Yaban Koyunu Salım Sahasında yiyecek sıkıntısı olan ve önceden belirlenen noktalara dağıtıldı.

Yemleme sonunda Şef Zeki Işın tarafından etkinliğe katılan Günyüzü İlçesi Kaymakamı Burak Akeller, Hakan Başoğlu, Mehmet Buğra Katırcı ve Mihalıççık Cumhuriyet Savcısı Emrah Özkan'a üzerinde kurumun logoları bulunan çeşitli hediyeler takdim edildi.