Soğukta yiyecek araya güvercinler Ticaret Borsası'nda adeta nöbet tutuyor

Eskişehir'de şiddetli soğuk ve kar yağışının etkisiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler, arta kalan buğday taneleri için Ticaret Borsası'na ait binaların çatılarına ve kamyonlara akın etti.

Geçen haftalardaki yoğun kar yağışının ardından Eskişehir'de şiddetli soğuk etkili oluyor. Soğuk hava nedeniyle enerji ihtiyacı artan güvercinler ise yiyecek bulmak ve sıcak kalmak için sürüler halinde uçuyor. Hayatta kalmak için farklı yolları deneyen güvercinler, karınlarını doyurmak için adeta Ticaret Borsası'nda nöbet tutuyor. Hasat zamanı çiftçinin hububat ürünlerini satmaya getirdiği Ticaret Borsası, çatılarında arta kalan buğday taneleriyle güvercinleri hayatta tutuyor.