İhlas Haber Ajansı

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Soğuktan kaçarken markettekilerin ilgi odağı oldu

Soğuk havadan kaçmak için bir süper markete sığınan sevimli köpek, alışveriş yapmaya gelenlerin peşinden ayrılmayarak ilgi odağı oldu.


Eskişehir'deki soğuk havadan kaçarak bir süper marketin içerisine sığınan sevimli köpek, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Kendisine yiyecek bir şeyler aldırabilmek için alışveriş yapanların peşinden ayrılmayan köpek, hayvansever vatandaşlar tarafından hem beslenildi hem de fotoğraf çektirdi. Market çalışanları ise zaman zaman sıfırın altına düşen şehirdeki hava sıcaklarından dolayı kedilere ve köpeklere sahip çıktıklarını ifade etti.

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