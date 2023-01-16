İhlas Haber Ajansı

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Soğuktan kaçmak için havalandırma boşluğuna girdi

Eskişehir soğuğundan kendisini korumak isteyen yavru kedi, sıcak hava üfleyen havalandırma borusunun içine girerek dakikalarca bekledi.


Soğuk havadan kendisini korumak isteyen yavru kedi, çareyi sıcak hava üfleyen havalandırma borusuna girmekte buldu. Zaman zaman eksi değerlere kadar düşen Eskişehir'deki hava sıcaklıkları, sokakta yaşayan hayvanlara zor anlar yaşatabiliyor. Anadolu Üniversitesi kampüsünde yaşayan yavru kedi, soğuk havadan korunmak için yemekhanenin önündeki havalandırma borusunun içine girip dakikalarca bekleyerek aynı zamanda kendisini fark eden öğrencileri tedirgin etti.

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