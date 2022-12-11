Soğuyan havalar deve yününden ürünlere talebi arttırdı

Eskişehir'de havaların soğuması ile deve yününden yapılan çorap, dizlik ve belliklerin satışlarında artış yaşandı.

Eskişehir'de kendini hissettiren soğuk havalarda vatandaşlar daha kalın ve koruyucu kıyafetler kullanmaya dikkat ediyor. Özellikle işi gereği vaktinin önemli bir kısmını dışarıda geçiren vatandaşlar, termal dizlik ve çorapları kullanmayı tercih ediyor. Yünlü yapısından dolayı daha sıcak tutan ürünlerin satışında da artış yaşanıyor. Deve yününden ürünlerin satışını yapan Batuhan Yetişkul, “Dizliklerimiz özellikle soğuk havalarda çalışan işçiler ve bacağından ameliyat olanlar başta

olmak üzere vatandaşlarımızca çok tercih ediliyor. Dizliklerin yanı sıra bel bölgesi için bellikler ve çoraplarımız var. Ürünlerimiz deve yününden imal edilmiştir.

Tercihler göre farklı kalınlıkta ürünlerimiz var, kalınlık arttıkça ürünün sıcak tutma oranı da artıyor. Yün çorapların çiftini 20 TL, dizlikler ve bellikleri 50 TL olarak fiyatlandırıyoruz” dedi.