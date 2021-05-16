Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkı çöplüğe çevirdiler

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde duyarsız vatandaşlar, çocuk parkı ve oturma banklarının bulunduğu alanı çöplüğe çevirdiler.

Yenibağlar Mahallesi'nde yer alan çocuk parkı ve oturma banklarının bulunduğu alan, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde adeta çöplüğe döndü. Duyarsız vatandaşlar tarafından çevreye atılan çöpler, ortaya çirkin ve sağlıksız görüntüler çıkardı. Özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde böyle görüntülerin olması, görenleri hayrete düşürdü. Park içerisinde oldukça fazla çöp poşeti ve kutusu bulunmasına rağmen çöplerin yerlere atılması dikkat çekti. Alkol şişeleri, plastik atıklar ve yemek artıklarının yoğunlukta bulunduğu parkın çevresinde yaşayan vatandaşlar, temizliğe dikkat edilmesi konusunda yetkililerden yardım bekliyor.