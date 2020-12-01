Sokağa çıkma kısıtlamasında hastaneye böyle gidilebilecek

Hastane yetkililerince yapılan bilgilendirmede; “Sokağa çıkma kısıtlaması olan hafta sonu ve hafta içi tüm saatlerde, hastanemiz tarafından size gönderilen ‘Randevu Bilgilendirme Mesajı'nı görevlilere gösterip, herhangi bir yasal engelle karşılaşmadan hastanelerimize gelerek sağlık hizmetinizi alabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.