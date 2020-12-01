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Sokağa çıkma kısıtlamasında hastaneye böyle gidilebilecek

Özel Ümit Hastaneleri tarafından yapılan açıklamada; sokağa çıkma kısıtlaması olan zaman dilimlerinde hastaların sağlık hizmetine ulaşabilmesi için hastane tarafından gönderilen randevu bilgilendirme mesajının gösterilmesinin yeterli olacağı belirtildi.


Hastane yetkililerince yapılan bilgilendirmede; “Sokağa çıkma kısıtlaması olan hafta sonu ve hafta içi tüm saatlerde, hastanemiz tarafından size gönderilen ‘Randevu Bilgilendirme Mesajı'nı görevlilere gösterip, herhangi bir yasal engelle karşılaşmadan hastanelerimize gelerek sağlık hizmetinizi alabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

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