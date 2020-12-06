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Sokağa çıkma kısıtlamasında kablo çalarken yakalandılar

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu gecede bir mahallede kablo çalmak isteyen 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu gecede bir mahallede kablo çalmak isteyen 3 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Elbir Sokak Bahçe boyu sokak ve Beykoz sokak üzerinde kabloları kesen 3 şüpheli polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda şüphelilere ait 26 ZC 432 plakalı otomobil tespit edildi. Bunun üzerinde yapılan çalışma sonrasında aracı Necati T. ile Yusuf A.'nın kullandığı belirlendi. Ekipler, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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