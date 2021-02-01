İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz hayvanlar beslendi

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaların etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışmaları yapıldı.

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaların etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışmaları yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ve bazı hayvanseverler tarafından, sokakta yaşayan hayvanların aç kalmaması için besleme çalışmaları yapıldı. Akpınar, Sakintepe, Yıldıztepe ve Muttalıp mahalleleri başta olmak üzere kent civarında bulunan birçok noktaya mama ve çeşitli yiyecekler bırakıldı. Yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan kırsal kesimlerdeki sahipsiz hayvanlara 75 kilo mama verildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.