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Sokağa çıkma kısıtlamasında 'uçan gözlerle' şehir denetleniyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 3 mahallede drone ile havadan denetim yaptı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 3 mahallede drone ile havadan denetim yaptı.


İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri Sütlüce, Esentepe ve Yeşiltepe olmak üzere 3 mahallede drone ile denetimlerde bulundu. Ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını havadan izledi. 48 saat sürecek olan kısıtlamayı ihlal edenler drone ile tespit edilerek uyarıldı. Mahallelerin cadde ve sokaklarında gerçekleştirilen denetimlere asayiş ve trafik ekipleri de eşlik etti.

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