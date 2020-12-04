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Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğun trafik

Eskişehir’de, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala kent merkezindeki bazı caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Eskişehir'de, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala kent merkezindeki bazı caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu.


Yeni gelen tedbirlerle birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağı başlıyor. Haftanın son iş gününde çeşitli ihtiyaçları için aracıyla trafiğe çıkanlara, işten çıkan insanlarıyla araçları da eklenince şaşırtan manzaralar ortaya çıktı. Eskişehir'in en işlek caddelerinden biri olan Cengiz Topel caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan trafik, caddenin başından trafik ışıklarına kadar devam etti. Metrelerce süren araç yoğunluğunda ilerlemek oldukça güçleşirken, yeşil ışık yanmasına rağmen araçlar neredeyse olduğu yerden kımıldayamadı.

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